Murau – Die Polizei hat im obersteirischen Bezirk Murau einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der fünf Strommasten beschädigt haben soll. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Der Mann war geständig. Als Motiv gab er an, dass er sich durch die von den Strommasten sowie von den mit Strom betriebenen Geräten ausgehende Strahlung gefährdet fühle. Er wurde angezeigt.

Die Masten waren zwischen Oktober und Dezember 2016 in den Ortschaften Schöder, Baierdorf und Katsch an der Mur oberhalb der Betonsockel angesägt worden. Zwei davon stürzten um und sorgten für Stromausfälle. Die anderen drei konnten von den Mitarbeitern des Energieversorgers repariert werden. Nach umfangreichen Erhebungen und Hinweisen aus der Bevölkerung kamen die Beamten der Polizeiinspektion Schöder schließlich auf den 37-Jährigen aus dem Bezirk Murau. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro.

Erst knapp vor Weihnachten 2016 hatte eine Sonderkommission einen 23 Jahre alten Steirer verhaftet, der in Zusammenhang mit mehreren wahrscheinlich von ihm beschädigten Mobilfunksendemasten wie der Obersteirer argumentiert hatte. Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg war zwar nicht geständig, gab aber ebenfalls an, dass er sich durch die Strahlung von den Masten aus gefährdet fühlte. Der Weststeirer soll im Herbst in den Bezirken Deutschlandsberg, Voitsberg und Graz-Umgebung mehrere Sendemasten beschädigt und einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht haben. (APA)