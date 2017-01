Innsbruck – Nach einem versuchten Raub am Mittwochabend am Innsbrucker Hauptbahnhof ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Zwei Männer hatten einen 32-jährigen Innsbrucker am Mittwoch zwischen 21 und 21.30 Uhr beim Taxistandplatz am Südtiroler Platz verbal bedroht und die Herausgabe seiner Geldtasche gefordert. Einer der Täter zeigte dem Mann dabei eine Waffe, die er im Hosenbund stecken hatte. Direkt bedroht wurde das Opfer damit jedoch nicht.

Einer der Männer versetzte dem Innsbrucker mit einer Flasche einen Schlag auf die Stirn, bevor dieser in ein Taxi steigen und flüchten konnte. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich bei der Polizei Saggen (Tel. 059133/ 7589-100) zu melden. Täterbeschreibung

1. Täter: Ca. 175 cm groß, zwischen 20-25 Jahre alt, blonde mittellange Haare mit einem Seitenscheitel. Er trug zur Tatzeit einen blauen oder grünen Parka.

2. Täter: Ca. 185-190 cm groß, zwischen 20-25 Jahre alt, südländischer Typ, schwarze kurze Haare und „Drei-Tage-Bart“. Auch er trug einen dunklen Mantel. (TT.com)