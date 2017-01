Frankfurt am Main – Mit 1,8 Kilogramm Kokain im Bauch hat der Zoll am Frankfurter Flughafen einen Mann aus Nigeria erwischt. Der 41-Jährige wurde bereits am 10. Dezember festgenommen, wie das Hauptzollamt aus ermittlungstaktischen Gründen erst am Freitag berichtete. Den Schwarzmarktwert des Rauschgifts bezifferte eine Sprecherin mit rund 69.000 Euro.

Der Nigerianer, der weiter in die Schweiz reisen wollte, fiel den Beamten auf, weil sein Gepäck nur aus einer kleinen Umhängetasche bestand und er widersprüchliche Angaben machte. Der Mann gab an, in der Schweiz Textilien kaufen zu wollen, hatte aber weder Geld noch eine Kreditkarte bei sich.

Ein Drogenschnelltest an seiner Hand reagierte positiv. „Die anschließende körperliche Untersuchung in einem Krankenhaus brachte Gewissheit: Der Körperschmuggler trug 90 mit Kokain gefüllte Behältnisse in seinem Körper“, sagte die Zoll-Sprecherin. (APA/dpa)