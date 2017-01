Von Reinhard Fellner

München, Innsbruck, Söll – Eine griechische Tragödie in Form eines Mordkomplotts unter Liebenden soll sich laut bisherigem Ermittlungsstand im November bei Söll am Parkplatz „Steinerne Stiege“ abgespielt haben. Dort hatte morgens ein Lkw-Fahrer die Leiche eines 31-jährigen Griechen entdeckt. Ein Autoschlüssel in der Jacke des Mannes verriet, dass der Mann aus München stammte und offenbar am Tatort regelrecht hingerichtet worden war. Zehn Schüsse trafen den Griechen. Die Tatwaffe, eine Kleinkaliber-Pistole, fand sich später bei einem Arbeitskollegen des Mordopfers. Der 28-Jährige war nicht nur „Freund“, sondern auch Liebhaber der Ehefrau des Getöteten. Laut dem Anwalt des Mordverdächtigen zeigte sich der 28-Jährige zur Tat bereits geständig. Er habe den 31-Jährigen demnach erschossen, um die gleichaltrige Ehefrau vor weiteren Misshandlungen zu bewahren und sich durch die Schüsse auch für diese gerächt.

Darauf war der Mann von der Münchner Justiz noch im Dezember nach Innsbruck zur Strafverfolgung ausgeliefert worden.

Ein Umstand, der der 31-jährigen Mitverdächtigen und Mutter einer sechsjährigen Tochter bislang erspart geblieben war. Dies hat sich nun geändert. So hat die Staatsanwaltschaft München nun den Amtskollegen in Innsbruck mitgeteilt, dass einer so genannten vereinfachten Übergabe der Verdächtigen an die österreichischen Behörden zugestimmt wurde. Dies bestätigte der Innsbrucker Staatsanwalt Thomas Willam am Donnerstag auf Anfrage der TT. Auch das Mitwirken der Frau an der Tat dürfte für die Ermittlungsbehörden inzwischen erstmals hinlänglich geklärt sein: „Es besteht der Verdacht auf Mitbestimmung zum Mord als Beitragstäterin“, so Ankläger Willam. Demnach soll die 31-Jährige „den Tatentschluss beim Ausführungstäter und Freund gefördert haben“.

Schon im Dezember war bekannt geworden, dass die Frau von der Tat gewusst haben müsste. Dem Liebespaar droht bei Anklage lebenslange Haft, für beide gilt die Unschuldsvermutung.