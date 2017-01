Bischofshofen – Ein 26-Jähriger ist am Freitag in Bischofshofen (Pongau) auf Polizisten losgegangen, weil sein Vater festgenommen werden sollte. Der 54-Jährige hatte sich aggressiv den Ordnungshütern gegenüber verhalten. Bei seiner Festnahme attackierte plötzlich dessen stark betrunkener Sohn die Beamten. Ein Polizist wurde durch einen Fußtritt gegen den Kopf verletzt, so die Polizei in einer Presseaussendung.

Vater und Sohn – beide aus dem oberösterreichischen Bezirk Ried im Innkreis – hatten den Dreikönigs-Skisprungbewerb besucht. Im Schanzengelände fiel der 54-Jährige wegen seines Verhaltens gegenüber der Polizei auf. Nach mehrmaliger Abmahnung wollten die Gesetzeshüter den Oberösterreicher mit zur Inspektion nehmen.

Der betrunkene Sohn ging dazwischen und griff eine Polizistin an. Gegen seine eigene Festnahme leistete der junge Mann ebenso massiven Widerstand. Er schlug wild um sich und traf einen Beamten im Brustbereich.

Selbst auf der Polizeiinspektion griff er die Uniformierten an und trat einem gegen den Kopf. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt und die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet.

Eine 29-jährige Oberösterreicherin muss ebenfalls mit Post von der Salzburger Staatsanwaltschaft rechnen. Die Frau aus dem selben Bezirk wie Vater und Sohn mischte sich am Schanzengelände gewalttätig in die Amtshandlung ein. Sie schlug einmal mit der Faust gegen die Brust einer Polizistin. Die Oberösterreicherin wurde vorläufig festgenommen und wieder freigelassen, nachdem sie sich beruhigt hatte, hieß es in der Presseaussendung. (APA)