Sölden – In der Nacht auf Samstag sind zwei Touristen in Sölden von einer Gruppe ausgeraubt worden. Die beiden Dänen (22 und 26 Jahre alt) waren in der Nacht in einem Lokal unterwegs. Dort trafen sie offenbar die späteren Täter. Eine Gruppe von etwa sieben Männern, laut Aussagen wohl Türken, folgte den beiden Skitouristen um etwa 3 Uhr nachts nach dem Verlassen des Lokals. Die Gruppe sprach die beiden Männer nahe des Geschäftes Sun Up beim dortigen Bankomaten an.

Die noch unbekannten Täter warfen einen der Dänen zu Boden und begannen, auf ihn einzutreten. Der zweite Däne warf sich auf seinen Bruder, um ihn vor den Tritten zu schützen. Dann traten die Täter auch auf ihn ein. Sie verlangten Bargeld und forderten ihre Opfer auf, weiteres Bargeld vom Bankomaten abzuheben. Nachdem die Täter so brutal vorgingen, gehorchten die beiden Touristen. Die unbekannten Täter nahmen Bargeld und Geldtasche an sich und flüchteten.

Ein Teil der Gruppe stieg in ein in der Nähe geparktes Auto. Der weiße Pkw, vermutlich ein Audi oder Mercedes, hatte ein österreichisches Kennzeichen und eine Skibox montiert. Der zweite Teil der Gruppe flüchtete mit einem Taxi, welches unmittelbar am Tatort geparkt war. Das Taxi war ebenfalls weiß. Taxiunternehmen und Fahrer sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Die beiden Dänen wurden bei dem Überfall verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Anzeuge erstatteten sie offenbar erst am nächsten Morgen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr beim Geschäft Sun Up etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei Sölden zu wenden. Hinweise werden unter der Nummer 059133/7108 entgegen genommen. (TT.com)