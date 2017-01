Innsbruck – Am Samstagnachmittag soll es in einem Innsbrucker Einkaufszentrum zu einem Fall von sexueller Belästigung gekommen sein. Um 14.52 zog offenbar ein junger Mann eine 62-jährige Tirolerin am Mantel und folgte ihr schließlich durch das Geschäft. Per Handzeichen soll er zwei weitere Männer herbeigerufen haben. Die drei Männer umzingelten die Frau. Der Mann trat vor die Frau und beschimpfte sie mit „Schlampe“, „Hure“ und deutete verbal einen sexuellen Übergriff an. Die Frau flüchtete in die Tiefgarage und in ihr Auto. Von dort aus rief sie die Polizei.

Laut der Täterbeschreibung konnte die Polizei schnell einen Verdächtigen stellen. Der 20-jährige Marokkaner, der als Asylwerber im Lande ist, bestreitet jeglichen Zusammenhang mit der Tat. Laut Polizei identifizierte die Frau ihn jedoch eindeutig als Täter. Nach den beiden anderen Männern wird noch gefahndet.

Die Polizei prüft nun auch einen möglichen Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck. Am Marktplatz waren mehrere Frauen von einer Gruppe von Männern belästigt worden – die TT berichtete. (TT.com)