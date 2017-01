Innsbruck - Die Untersuchungshaft eines 25-jährigen Kroaten, der im Zusammenhang mit drei Überfällen auf Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen verdächtigt wird, ist am Montag verlängert worden. „Der Beschuldigte hat dagegen berufen“, sagte Landesgerichtssprecher Andreas Stutter der APA. Jetzt sei das Oberlandesgericht (OLG) am Zug.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Verdacht in zwei der drei Fälle auf versuchten Mord ausgeweitet. Unter anderem wurde das mit der Zielstrebigkeit der Straftaten begründet.

Der 25-Jährige soll in der Woche vor Weihnachten zwei 61-Jährige Frauen und eine Schwangere jeweils in Tiefgaragen attackiert haben. Alle drei Taten waren mit massiver Gewalt durchgeführt worden. Nach der dritten Tat war der Verdächtige zunächst mit dem Pkw seines Opfers geflüchtet und nach einer Verfolgungsjagd in Zirl mit Hilfe eines Polizeihubschraubers ausfindig gemacht und gestellt worden. (APA)