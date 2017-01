Innsbruck - Nach den sexuellen Übergriffen in der Innsbrucker Silvesternacht hat die Polizei sechs Verdächtige ausgeforscht. Das gaben die Ermittler am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Es handelt sich um sechs Afghanen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, die teilweise in Flüchtlingsunterkünften in verschiedenen Bezirken leben, erklärte Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler.

Foto führte zu einem Verdächtigen

Möglicherweise waren noch zwei weitere Männer an den Taten beteiligt. Ihre Identität sei aber vorerst noch unbekannt. Die mutmaßlichen Täter sollen auf freiem Fuß angezeigt werden, so die Polizei. Ein Angestellter einer Sicherheitsfirma in einer Flüchtlingsunterkunft habe einen der Verdächtigen auf einem Foto erkannt und ihn auch namentlich nennen können, erklärte Ermittlungsleiter Ernst Kranebitter. Dadurch konnten schließlich auch die weiteren fünf mutmaßlichen Täter ausgeforscht werden.