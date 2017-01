Krabi/Innsbruck - Seit Montagmorgen sitzen zwei junge Südtiroler in Thailand wegen Flaggenschändung in Haft. Wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" online berichtet, hatten die beiden bereits zwei Tage zuvor nach einer durchzechten Nacht vor einem Einkaufszentrum in Krabi, einer Provinz im Süden des Landes, mehrere Flaggen zu Boden gerissen.

Die beiden - ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger - wurden von Überwachungskameras bei ihrer Tat gefilmt. Mit rasendem Tempo verbreiteten sich die Aufnahmen im Internet, die Nutzer reagierten aufgebracht.

Wie mehrere Medien berichten, sollen die Südtiroler gestanden haben, die Männer auf den Überwachungsbildern zu sein. Stark alkoholisiert hätten sie an diesem Abend ein Pub verlassen und könnten sich an die Tat selbst nicht mehr erinnern.

In einem Video, das von der thailändischen Polizei veröffentlicht wurden, entschuldigen sich die Südtiroler für ihr Verhalten. Sie hätten von den scharfen Gesetzen nichts gewusst, denn "wir sind aus einem anderen Land, in dem ist die Flagge nicht so wichtig."

Nun müssen sie sich vor einem thailändischen Militärgericht verantworten. Flaggenschändung ist in dem asiatischen Land kein Bagatelldelikt, darauf stehen bis zu zwei Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe. Eine Entscheidung in dem Fall wird laut "La Repubblica" für den Dienstag erwartet. (TT.com/bfk)