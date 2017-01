Imst – „Das vergangene Jahr war aus der Sicht der Polizei herausfordernd und spannend“, resümiert Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen. Die Terroranschläge hätten auch auf den Bezirk Imst Auswirkungen: „Die Polizeipräsenz wurde erhöht.“

Sehr präsent und vor allem erfolgreich waren die Ermittler. Juen: „Der Anteil der aufgeklärten Straftaten war im letzten Jahr besonders hoch.“ So konnte man beispielsweise die Täter der zahlreichen Einbrüche in Wohnhäuser im Jänner in den Bezirken Imst und Landeck ausforschen. Auch für den so genannten Fensterbohrer, der in Silz sein Unwesen trieb, klickten im Herbst die Handschellen. Bereits im April wurden jene Täter festgenommen, die sich 2015 an den Bankomaten in Mieming und Obsteig zu schaffen gemacht hatten. Alle drei genannten Tätergruppen stammen aus dem osteuropäischen Raum. Die Serie eines Rumänen von 150 Autoeinbrüchen und die sieben Hotel­einbrüche im Pitztal konnten ebenfalls geklärt werden.

„Mit sieben Verkehrstoten sind wir leider über dem Schnitt der Vorjahre“, führt Juen weiter aus. Rund 16.000 durchgeführte Alkotests überführten 250 Lenker der Alkoholisierung. Dies liege durchaus im üblichen Bereich.

Da es im Umkreis der Imster Flüchtlingsheime immer wieder zu Vorfällen kam, in die Asylwerber involviert waren, wurde im Oktober von der Polizei ein „runder Tisch“ initiiert, um präventive Maßnahmen zu diskutieren. Juen: „Seither gab es nahezu keine Vorfälle mehr.“ Den Fokus in diesem Jahr lege man auf das individuelle Sicherheitsgefühl, das im Abnehmen sei, und auf das Telefonieren am Steuer. Hier werde man verstärkt kontrollieren. (huda)