Nächsten Freitag wird sich ein Schwurgericht unter Vorsitz von Richterin Helga Moser mit einer ungewöhnlichen Mordanklage zu befassen haben. Angeklagt ist ein in Tirol wohnhafter Serbe wegen Mordversuchs mit einem Hammer, wie Staatsanwalt Hansjörg Mayr gestern der TT auf Anfrage bestätigte. Das Werkzeug soll er demnach im Juli einem Arbeitskollegen mit großer Wucht gegen den Kopf geschlagen haben.

Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft den Umstand, dass das Opfer den 36-Jährigen mehrfach bei Diebstählen im Lager beobachtet hatte. Als der Lagerarbeiter den Serben erstmals direkt dabei ertappt hatte, soll ihn dieser vorerst mit dem Abstechen gefährlich bedroht haben. Im Zuge einer gemeinsamen Ausfahrt im Pkw des Angeklagten soll dieser seinem Kollegen dann am Heck des Fahrzeugs den nach medizinischer Sicht lebensgefährlichen Hammerschlag verpasst haben. Zufällig vorbeikommende Radfahrer könnten den Angeklagten – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – von einer weiteren Tatausführung abgehalten haben. Der 36-Jährige verantwortet sich damit, dass sein Kollege unglücklich auf einen Baumstamm gestürzt sei. Eine Version, der der gerichtsmedizinische Sachverständige Walter Rabl offenbar wenig abgewinnen kann. Dem Angeklagten droht im Fall eines Schuldspruchs lebenslange Haft.

Am Bezirksgericht muss im Februar hingegen jener Autolenker erscheinen, der im Juni an einer Kreuzung zur Radetzkystraße in Innsbruck ausgerechnet in ein Polizeiauto gekracht ist. Wie zu erwarten, hatte der Streifenwagen laut Anklage den Vorrang. Wegen mehrfacher fahrlässiger, teils schwerer Körperverletzung an den Beamten und weiteren Insassen des Streifenfahrzeugs drohen dem Unfalllenker nun bis zu sechs Monate Haft.

Gleich zwei Fälle von falscher Zeugenaussage führten auch gestern am Landesgericht wieder zu empfindlichen Strafen. Und dies, obwohl die „Zeugen“ bislang unbescholten waren. Einmal hatte ein Bursche der Polizei versichert, eine Schlägerei genau beobachtet zu haben. Später stellte sich jedoch heraus, dass er gar nicht vor Ort war – machte 800 Euro Geldstrafe. Dazu noch 200 Euro drauflegen muss ein 35-Jähriger, der seinem Bruder bei einem Verkehrsunfall helfen wollte. Dazu hatte der Oberländer behauptet, dass der Unfallgegner am Moped das Licht nicht eingeschaltet hatte. Dumm nur: Bei dem beteiligten Mopedtyp ist das Licht immer an, sobald man den Motor anlässt – auch ein Defekt lag nicht vor.

Mit einem Jahr bedingter Haft und 1440 Euro Geldstrafe kam gestern hingegen vor Richter Günther Böhler ein handgreiflicher Vater davon. Der 45-jährige Bosnier hatte seine Tochter letzten Dezember an den Haaren gepackt und sie mit dem Kopf gegen ein Türblatt geschlagen. Ein verschobener Nasenbeinbruch war die Folge. Grund für den Gewaltausbruch gegen das eigene Kind: Die Tochter liebte einen Kroaten, der kein Moslem war. (fell)