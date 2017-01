Innsbruck – Die Raika in der Höttinger Au in Innsbruck war am Mittwochmorgen Schauplatz eines Überfalls. Zwei Männer traten gegen 8.30 Uhr in die Bank und forderten Bargeld. Laut Chefermittler Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt war einer der Täter mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet, der andere trug einen Regenschirm bei sich. Den zwei Tätern gelang im Anschluss mit Beute in unbekannter Höhe die Flucht. Die Polizei hat sofort eine Alarmfahndung eingeleitet.

Beschrieben wurden die beiden Unbekannten als Männer, die eventuell einen osteuropäischen Akzent gehabt haben könnten. Der bewaffnete Täter hatte ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Kappe sowie helle Jeans an. Er war mit einem Schal verhüllt und ca. 1,70 Meter groß. Sein Begleiter war gleich groß, er hattte eine Winterjacke mit Kapuze an, die laut Beschreibung gesteppte Ärmel aufwies. Auch er hatte sein Gesicht mit einem Schal verhüllt. „Die Täter sind zu Fuß nach Süden in Richtung Fürstenweg davongelaufen“, berichtet Hundertpfund. Eine Alarmfahndung im Stadtgebiet und an den Autobahn-Punkten wurde eingerichtet. Die Bankfiliale war vor ein paar Jahren bereits einmal überfallen worden. Dieser Überfall konnte aber geklärt werden. Video-Bilder zu den beiden Tätern wurden an alle Streifen übermittelt. (TT.com)