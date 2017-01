Ferrara – Ein schreckliches Verbrechen schockt die Menschen in der Emiglia Romana: In Ferrara wurden ein Mann und eine Frau tot in ihrem Haus aufgefunden. Im Tatverdacht steht ausgerechnet der eigene Sohn. Er soll bereits gestanden haben.

Laut Medienberichten führte der 16-Jährige die Polizei auch schon zur Tatwaffe: Die hatte er gemeinsam mit seinem Freund in einem Bach entsorgt. Es handelte sich um eine Axt. Außerdem fanden die Ermittler blutige Anziehsachen, die die Burschen bei der Tat getragen haben dürften.

Kurz nach der Tat am Dienstag verständigte der Jugendliche die Rettung, er wollte wohl einen Raubüberfall vortäuschen. Polizisten fanden dann den Vater tot in der Garage, die Mutter lag in der Küche. Beiden soll der Schädel zertrümmert worden sein. Die Opfer sollen im Schlaf überwältigt worden sein, danach dürften die Täter sie in Garage und Küche geschleppt haben.

.Mögliches Motiv für die Tat könnten Streitigkeiten in der Familie gewesen sein. Der Schüler soll sich wegen schlechter Noten in der Schule oft mit seinen Eltern gestritten haben. Er und sein Freund wurden ins Jugendgefängnis nach Bologna überstellt. (TT.com)