Innsbruck – Am Donnerstag gegen 2:15 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Plötzlich bedrohte der Unbekannte den 32-Jährigen mit einem Messer und verlangte dessen Geld. Der 32-Jährige gab dem Unbekannten daraufhin einen kleineren Geldbetrag, woraufhin dieser zu Fuß die Flucht in Richtung Landhausplatz ergriff.

Das Opfer wurde körperlich nicht angegriffen und auch nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato ohne Erfolg. Der Unbekannt war zirka 1,75 Meter groß, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze. Er sprach gebrochen Deutsch, daher ist anzunehmen, dass er ausländischer Herkunft ist. (TT.com)