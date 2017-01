Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Sissi Böhm, Tochter des bekannten, bereits verstorbenen Schauspielers Karlheinz Böhm, liegt noch immer in der Innsbrucker Klinik. „Ihr geht es nicht sonderlich gut“, weiß Rechtsanwalt Hermann Holzmann vom Sohn der Autorin: „Sie wird wohl noch mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben müssen.“ Aber auch die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter dauern an. Der Hauptgrund: die schwierige Spurenlage.

Böhms Zustand ist eine Folge der brutalen Entführung am 21. Dezember in einer Pradler Tiefgarage. Wie berichtet, zerrte ein zunächst unbekannter Täter die 61-jähige Frau in ihr Auto und fuhr nach Hall. Die Fahrt endete nach einem Zusammenstoß mit einem Zaun. Der Täter flüchtete zu Fuß, Böhm blieb schwer verletzt beim Pkw zurück. Ihr Dackel lag tot auf der Rückbank.

Kein Einzelfall in der Woche vor Weihnachten: Neben Sissi Böhm wurden zwei weitere Frauen (am 22. und am 23. Dezember) in Tiefgaragen in Mühlau bzw. der Höttinger Au überfallen, brutal attackiert und schwer verletzt. So schwer, dass die Staatsanwaltschaft in zwei Fällen von Mordversuchen ausgeht.

Für die brutalen Attacken verantwortlich ist angeblich ein Kroate. Nach dem dritten Überfall auf eine ebenfalls 61-jährige Innsbruckerin in der Höttinger Au flüchtete der Mann mit deren Auto nach Zirl. Dort wurde der 25-Jährige von der Polizei nach einem Unfall festgenommen. Seither befindet er sich in der Justizanstalt in Untersuchungshaft.

Aufgrund der Parallelen (Tiefgaragen als Tatorte, Brutalität) vermuten die Ermittler des Landeskriminalamtes, dass der Kroate für beide Überfälle und die Entführung von Böhm verantwortlich ist. Fest steht allerdings auch, dass die Indizien-Suppe beim ersten Überfall auf eine schwangere 34-Jährige und die Entführung derzeit relativ dünn ist. Einerseits, weil der Verdächtige bei den Einvernahmen nicht wirklich kooperativ war. Dazu kommt, dass der Kroate bei der Festnahme einen zwei bis drei Zentimeter langen flaumartigen Vollbart trug. Von der Gesichtsbehaarung ist allerdings auf dem Foto, das ein Zeuge unmittelbar nach der Entführung in Hall geschossen hat, kaum etwas zu sehen. Möglicherweise nur eine Folge der schlechten Bildqualität. Umso wichtiger sind daher Sachbeweise wie etwa Finger- und Schuhabdrücke. Die bisherigen Untersuchungen haben allerdings zu keinem Ergebnis geführt. Um dem Kroaten auch die Straftaten am 21. und am 22. Dezember nachweisen zu können, hoffen die Ermittler jetzt auf die DNA-Analyse.

Allerdings ist dabei Geduld erforderlich: Die sichergestellten Spuren haben nicht die Qualität, um einen schnellen Abgleich mit der DNA des Beschuldigten zu ermöglichen. „Das ist leider nicht wie bei einem Mundhöhlenabstrich“, erklärt Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt. Die Folge: Das spärlich vorhandene Spurenmaterial muss erst durch ein biochemisches Verfahren im Reagenzglas vervielfältigt werden. „Und das dauert eben mehrere Wochen“, so der stv. Chef des Landeskriminalamtes. Zumindest aus ermittlungstaktischen Gründen ist ohnehin keine Eile geboten. Der verdächtige Kroate wird aller Voraussicht nach noch länger in der Justizanstalt sitzen müssen. Immerhin werden ihm zwei Mordversuche vorgeworfen. Verbrechen also, bei denen die Verhängung der Untersuchungshaft obligatorisch ist.

Übrigens: Die am Landesgericht kursierenden Gerüchte, ein eigentlich nicht erforderlicher Antrag des Landeskriminalamtes auf die Spurenanalyse habe ebendiese verzögert, sind falsch. Es stimmt zwar, dass der Antrag gestellt wurde. Aber das ist ein Formalakt aus budgetären Gründen. Ist bei Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter eine Spurenanalyse erforderlich, so muss die Polizei für die Kosten aufkommen. Ist ein Verdächtiger bereits ausgeforscht, ist ein allfälliger DNA-Vergleich zumindest in finanzieller Hinsicht eine Angelegenheit der Staatsanwaltschaft. „Daher der Antrag“, begründet Hundertpfund.