Innsbruck – Nach dem Überfall auf die Raika-Filiale in der Höttinger Au in Innsbruck hat das Landeskriminalamt bereits mehrere Personen überprüft. „Eine heiße Spur ist bis jetzt aber noch nicht dabei“, sagt Ermittler Albert Maurer. Nach dem Fahndungsaufruf in den Medien seien auch einige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. „Denen müssen wir aber erst nachgehen.“

Wie berichtet, haben am Mittwoch gegen 8.20 Uhr zwei maskierte Männer die Bankfiliale überfallen. Die Täter waren mit einer Pistole und einem Regenschirm „bewaffnet“. Die Räuber waren nicht zimperlich – so erhielt ein Bankmitarbeiter einen Schlag auf den Kopf. Insgesamt befanden sich sechs Angestellte und eine Kundin im Schalterraum, die teilweise einen Schock erlitten. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten mit dem Kasseninhalt zu Fuß in Richtung Fürstenweg. Ob sie dann in ein Auto stiegen, ist ebenso unklar wie der weitere Fluchtweg. (tom)