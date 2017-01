Innsbruck – Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Tiroler Polizei zusammen mit Kollegen aus Salzburg und Kärnten fünf Mitglieder einer albanischen Serieneinbrecher-Gruppe festgenommen. Diese hatte sich auf Serieneinbrüche in Hotels, Wohnhäuser und Liftstationen spezialisiert. „Der Schaden beträgt - soweit bislang bekannt ist - über 500.000 Euro“, teilte die Exekutive am Freitag in einer Aussendung mit.

Der Organisation werden alleine in Österreich rund 100 Einbrüche angelastet. Drei Männer und zwei Männer wurden in die Justizanstalt eingeliefert. Details werden in einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekanntgegeben. (TT.com)