Innsbruck – Nach dem Überfall auf die Raika-Filiale in der Höttinger Au „gibt es keine heiße Spur“, hieß es noch am Donnerstag aus dem Landeskriminalamt. Offenbar ein Irrtum: Wie jetzt durchgesickert ist, sind die Kriminalbeamten nicht nur auf eine Spur gestoßen, sondern kennen auch schon die Namen der vermummten Räuber. Zu verdanken ist der schnelle Ermittlungserfolg einem Zeugen, dem am Tag vor dem Überfall ein italienisches Auto im Umfeld der Bank aufgefallen war.

Es war am Mittwoch um 8.20 Uhr, als zwei Männer den Schalterraum betraten. Von ihren Gesichtern war bis auf die Augen nichts zu sehen. In den Händen hielten sie eine Pistole bzw. einen Regenschirm. Die Räuber waren nicht zimperlich: Während ein Täter die sechs Angestellten und eine Kundin in Schach hielt, versetzte sein Komplize einem Schaltermitarbeiter einen Schlag auf den Kopf. Nach knapp einer Minute war der Spuk vorbei – das Duo flüchtete mit dem Kasseninhalt zu Fuß zum nahen Fürstenweg.

Dort verlor sich ihre Spur. Aber nur für kurze Zeit. Wie sich später herausstellte, dürften die Täter im Rahmen der Fahndung von Polizisten überprüft worden sein. Da zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine Informationen über die Räuber verfügbar waren, ließen die Beamten die Italiener weiterfahren. Allerdings notierten sie Namen, Autotyp und Kennzeichen. Als dann der Zeuge das auffallende italienische Auto gleichen Typs meldete, mussten die Ermittler nur noch eins und eins zusammenzählen.

Ins Bild passt auch das Vorleben der Verdächtigen: Die Italiener sollen erst kürzlich nach einem früheren Überfall aus der Haft entlassen worden sein. (tom)