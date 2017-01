Santiago de Chile – Bei einem Bombenanschlag in Chile ist der Präsident des staatlichen Kupferbergbau-Konzerns Codelco leicht verletzt worden. Codelco-Chef Óscar Landerretche erhielt am Freitag in seiner Wohnung in Santiago de Chile ein Paket, das beim Öffnen explodierte. Eine Hausangestellte wurde ebenfalls verletzt.

Staatschefin Michelle Bachelet verurteilte den Anschlag. Über die Hintergründe des Anschlags wollte sie nicht spekulieren. Zunächst müssten die Ergebnisse der Ermittlungen abgewartet werden, sagte Bachelet auf eine Journalistenanfrage, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelte.

Codelco ist der weltweit größte Kupferproduzent. Der sozialistische Politiker und Wirtschaftsexperte Landerretche (44) übernahm den Vorsitz von Codelco 2014. (dpa)