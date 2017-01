Innsbruck – Fahndungserfolg für das Tiroler Landeskriminalamt: Drei Tage nach dem Überfall auf eine Raika-Filiale in der Höttinger Au klickten jetzt in Frankreich für die mutmaßlichen Täter die Handschellen. Die beiden Verdächtigen – ein 42 und ein 48 Jahre alter Italiener – wurden schon am Freitag in Arlay verhaftet, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Nicht zuletzt ist die Festnahme einem aufmerksamen Cobra-Beamten zu verdanken, der schon vor der Tat zwei verdächtige Männer in einem Restaurant in Innsbruck gemeldet hatte.

Bankraub mit Waffe

Die Männer sollen am Mittwoch bewaffnet und vermummt die Filiale der Raika in der Höttinger Au betreten und Geld gefordert haben. Einem Angestellten schlugen sie ins Gesicht. Während einer der beiden Kriminellen die Bankmitarbeiter und eine Kundin im Schalterraum in Schach hielt, kümmerte sich der andere um das Bargeld. Er verstaute die Beute in einem weißen Plastiksack. Insgesamt konnten die beiden Räuber Geld in einem fünfstelligen Eurobereich einstecken.

Danach ergriffen sie zu Fuß die Flucht in Richtung Süden. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung brachte zunächst keinen Erfolg. Der ließ allerdings nicht lange auf sich warten, denn intensive Ermittlungen des Landeskriminalamts und eine ausgezeichnete internationale Zusammenarbeit mit italienischen, deutschen und französischen Behörden führten zu einer heißen Spur.

Erfahrener Polizist witterte heiße Spur

„Ein Cobra-Beamter hat einen Tag vor dem Überfall in einem Restaurant zwei Männer beobachtet, die ihm eigenartig vorkamen und das bei uns gemeldet“, erzählt Albert Maurer vom Landeskriminalamt. Der Polizist hatte freilich keine Hinweise auf eine Straftat, aber sein Gefühl verriet dem erfahrenen Beamten wohl, dass etwas nicht stimmte. Auch das Landeskriminalamt vertraute darauf: „Wir haben sofort intensive Ermittlungen in dem Restaurant durchgeführt“, erklärt Maurer. Letztlich musste die Polizei nach dem Raub nur noch eins und eins zusammenzählen und hatte schon bald Personendaten von zwei Männern. Auch das verwendete Fluchtfahrzeug konnte ausgeforscht werden.

Das Landeskriminalamt holte sich Unterstützung bei der Quästatur Bozen, um die Verdächtigen dingfest machen zu können. Mittels internationaler Fahndung wurden die Italiener dann schließlich am Freitag in Frankreich ausgeforscht. Laut Maurer waren sie im Auto unterwegs. Derzeit überprüft die Polizei, ob die mutmaßlichen Bankräuber auch noch für andere Raubüberfälle im In- und Ausland verantwortlich sein könnten. Zur Beute kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. „Wir müssen noch die schriftliche Korrespondenz aus Frankreich abwarten, bevor wir offizielle Angaben dazu machen können, ob auch die Beute sichergestellt wurde“, erklärt Maurer.

Unklar ist auch noch, wann die Italiener nach Innsbruck überstellt werden können. Ein Auslieferungsantrag wurde gestellt. (rena)