Innsbruck – Zwei Münchnerinnen im Alter von 29 und 33 Jahren wurden in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in der Herzog-Otto-Straße von einem Unbekannten sexuell belästigt. Der Mann soll den beiden drei Mal an den Oberschenkel und ans Gesäß gefasst haben. Eine der Frauen gab ihm daraufhin einen Schlag gegen die Schulter.

Ein Türsteher bemerkte den Übergriff und verwies den Mann dem Lokal. Dieser wurde daraufhin sehr aggressiv und musste unter Gewaltanwendung und Unterstützung eines weiteren Lokalmitarbeiters aus dem Lokal gebracht werden.

Dabei biss der Unbekannte dem Türsteher in die Hand. Vor dem Lokal trat der Täter mit den Füßen gegen eine Glasscheibe neben der Eingangstüre, die dadurch beschädigt wurde. Vor Eintreffen der Polizei gelang dem Täter die Flucht.

Zeugen beschrieben ihn als 165 bis 170 Zentimeter großen Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Er trug blaue Jeans, hatte kurze dunkle Haare, ein quadratisches Gesicht und mandelförmige Augen. Er war zudem dunkelhäutig und schlank. Auffallend war eine Silberkette, die er trug. Hinweise sind an die Polizei erbeten. (TT.com)