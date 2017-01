Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Dass Sachverhalte an Strafgerichten oftmals anders beurteilt werden als in Zivilverfahren liegt schon alleine an den Verfahrensgrundsätzen. So gilt im Strafverfahren eben „im Zweifel für den Angeklagten“, während der Kläger das Vorbringen seiner Zivilklage erst einmal konkret beweisen muss. Oftmals kann es sich deshalb für Geschädigte lohnen, noch einmal Zivilklage einzubringen, auch wenn beispielsweise ein angeklagter Unfallverursacher im Strafprozess klar freigesprochen wurde.

So wie bei einem Innsbrucker Fall, der im Verkehrsleben jedermann treffen könnte.

So war an einem Märztag an der belebten Grassmayrkreuzung ein 72-jähriger Fußgänger direkt auf dem Zebrastreifen niedergefahren worden. Der Rentner hatte zuvor an der Kreuzung, gleich wie der Lenker, auf das Grünlicht der Ampel gewartet. Als es so weit war, brauste der Autofahrer los. Sekunden darauf schritt jedoch auch der 72-Jährige auf den Zebrastreifen und lief direkt ins Auto.

Mit schweren Folgen für den Fußgänger: Nach einem Hüftbruch musste ein künstliches Hüftgelenk implantiert werden, Bettlägrigkeit und Krücken folgten. Für entstandene Schmerzen und Kosten veranschlagte Rechtsanwalt Karl Hepperger rund 15.000 Euro.

Am Bezirksgericht folgte bei der Strafverhandlung gegen den Lenker jedoch die böse Überraschung: Freispruch von fahrlässiger Körperverletzung. Laut Gericht habe der Lenker den 72-Jährigen nicht gesehen und „müsse nicht mit abstrakt möglichen Gefahren rechnen“. Im Gegensatz dazu sei der Kläger ohne gebotene Sorgfalt am Zebrastreifen in das Auto gelaufen – der Unfall sei somit alleine auf dessen schuldhaftes Verhalten zurückzuführen.

Dies wollte Anwalt und Verkehrsrechtler Hepperger im Zuge eines Unfallgeschehens auf einem per Ampel geregelten Zebrastreifen so nicht stehen lassen und reichte Zivilklage ein. Das Landes- und Oberlandesgericht (OLG) beurteilten die Gesetzeslage nun über zwei Instanzen genau gegenteilig und sprachen dem geplagten Rentner letztlich 12.000 Euro Schmerzensgeld zu.

Laut beiden Instanzen trug der 72-Jährige nämlich keinerlei Mitschuld an dem Unfall. Laut Oberlandesgericht regelt die Straßenverkehrsordnung die Regeln zum Zebrastreifen für alle Verkehrsteilnehmer klar. Aus dem OLG-Urteil: „Grünes Licht gilt als Zeichen für freie Fahrt. Beim Einbiegen jedoch dürfen Fußgänger und Radfahrer, welche die Fahrbahn im Sinne der Regelungen überqueren, weder gefährdet noch behindert werden. So erwächst diesen das Recht auf ungehinderte Querung der Fahrbahn bei Grünlicht. Der Fußgänger war demnach nicht verpflichtet, sich durch einen Blick nach links hinten zu überzeugen, ob dies gefahrlos möglich ist.“ Conclusio des OLG: „Vielmehr war ausschließlich der Autofahrer verpflichtet, dem Kläger das Überqueren des Schutzweges ohne Behinderung oder Gefährdung zu ermöglichen.“