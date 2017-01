Eine schwangere 40-Jährige ist in Bremen in ihrer Wohnung umgebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 39-jährige Ehemann der Frau am Sonntag festgenommen. Zuvor soll es einen Streit zwischen den beiden gegeben haben. Die Polizei war über einen Notruf informiert worden. Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, war die Frau nicht mehr ansprechbar. Sie starb kurze Zeit später. Von wem der Notruf kam, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Offen blieb auch, ob das Paar bereits Kinder hat. Die Wohnung der beiden in einem Hochhaus liegt in einem Bremer Stadtviertel, das als sozialer Brennpunkt gilt. (dpa)