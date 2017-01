Brüssel – Drei betrunkene Polizisten haben in der belgischen Hauptstadt Brüssel einen Einsatz ihrer Kollegen ausgelöst. Die Ordnungshüter saßen am Samstagabend in einem Café in der Gemeinde Schaerbeek und tranken, in Uniform und bewaffnet. Den Dienstwagen hatten sie in der Nähe geparkt. Andere Besucher fühlten sich durch das angeheiterte Trio gestört – und wählten den Notruf. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung „La Dernière Heure“ bestätigte die Polizei am Montag der Nachrichtenagentur Belga und dem Rundfunksender RTBF.

Bei Eintreffen der Sicherheitskräfte versuchte einer der drei Polizisten zu flüchten. Die Männer, alle in den Fünfzigern, wurden zur Wache gebracht. Sie müssen sich nun einem Disziplinarverfahren stellen.

Besonders pikant: Ausgerechnet am vergangenen Wochenende führte die Polizei in Schaerbeek und zwei weiteren Brüsseler Gemeinden zahlreiche Alkoholkontrollen durch. Beim „Wochenende ohne Alkohol“ wurden nach Polizeiangaben insgesamt 1063 Personen bei Atemtests kontrolliert. Die Operation sollte der Bevölkerung zeigen, dass die Beamten gegen Alkohol oder Drogen am Steuer vorgehen, hieß es. (dpa)