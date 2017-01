Sattledt – Die oberösterreichische Polizei hat die Festnahme eines mutmaßlichen Geldbörsendiebes, der auf Beutezüge in Autobahnraststätten spezialisiert war, am Montag gemeldet. Ihm werden zwölf derartige Delikte zur Last gelegt.

Ein Mitarbeiter der Autobahnraststation Voralpenkreuz in Sattledt im Bezirk Wels-Land beobachtete Anfang Jänner, dass ein Mann einem Gast die Geldbörse zu stehlen versuchte. Als er sich das Kennzeichen des Täters aufschrieb, wollte ihm dieser den Zettel entreißen. Weitere Angestellte kamen ihrem Kollegen z u Hilfe. Da ließ der Mann ab und flüchtete mit seinem Auto.

Die Autobahnpolizeiinspektion Wels forschte danach einen 30-Jährigen aus Marchtrenk im selben Bezirk aus. Er soll laut Ermittlungsergebnissen für zwölf weitere Diebstähle in oberösterreichischen Raststätten infrage kommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten einen höheren Bargeldbetrag. Der 30-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert. (APA)