Chilpancingo - Mexikanische Polizisten haben im Süden des lateinamerikanischen Landes sechs enthauptete Leichen gefunden. Die Toten lagen in einem Lastwagen in der Hauptstadt Chilpancingo des Bundesstaates Guerrero, wie ein Behördensprecher am Montag sagte. Die abgetrennten Köpfe waren demnach in einem Plastiksack auf dem Dach des Lkw abgelegt.

Vier weitere männliche Tote wurde in der benachbarten Stadt Chilapa gefunden, wie aus regionalen Regierungskreisen verlautete. Die vier Männer seien an den Händen gefesselt gewesen und hätten Folterspuren aufgewiesen. Die Behörden vermuten, dass alle Männer bei Revierkämpfen zwischen den Drogenkartellen Los Ardillos und Los Jefes getötet wurden. Guerrero ist einer der ärmsten Landstriche in Mexiko. 2015 wies der Bundesstaat die höchste Mordrate auf. (APA/AFP)