Innsbruck – Wegen eines fingierten Überfalls auf ein Wettbüro in Innsbruck musste sich am Dienstag ein junges Pärchen vor Gericht verantworten. Der Prozess endete mit einem milden Urteil.

Die Tat spielte sich am 25. Oktober 2016 ab: Kurz vor 23 Uhr betrat ein maskierter Mann das Lokal in der Wilhelm-Greil-Straße. Mit der Hand in der Jackentasche täuschte er eine Waffe vor und zwang so die Mitarbeiterin, ihm Geld zu übergeben. Anschließend flüchtete er. Zunächst war von 7500 Euro Beute die Rede, im Prozess wurde der Betrag dann mit exakt 8900 Euro angeben.

Nur zwei Tage später fasste die Polizei einen Verdächtigen: Der 20-jährige Serbe, der in Innsbruck studierte, war nach einem Zeugenhinweis ins Visier der Ermittler geraten. Der junge Mann bestritt die Tat. Doch sein Alibi platzte. Und wie sich herausstellte, war die junge Angestellte die Freundin des Täters. Der vermeintliche Überfall war laut Anklage schlicht ein Schauspiel für die Überwachungskamera.

Das Pärchen wurde wegen Veruntreuung angeklagt – und nicht wegen Raubes. Zum Glück für den jungen Serben: Die Höchststrafe für den Raub beträgt zehn Jahre, eine Veruntreuung von 8900 Euro ist mit maximal drei Jahren Haft bedroht.

Geldstrafe für beide Angeklagten

Vor Richter Gerhard Melichar zeigten sich am Dienstag beide zu dem dilettantischen Täuschungsversuch gleich geständig. Motiv dafür waren Schulden des Serben. Dorthin ging auch ein Großteil der Beute.

Der Richter ließ am ende Gnade walten: Je 1440 Euro Geldstrafe lautete das – bereits rechtskräftige – Urteil. Beide seien unter 21 Jahre alt, bis dato unbescholten gewesen und hätten ein volle Geständnis abgelegt, hieß es zur Begründung der niedrigen Strafe. (TT.com, fell)