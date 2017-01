Obertrum/Salzburg – Bei einer Rauferei in einer Neuen Mittelschule in Obertrum (Flachgau) ist am Montag ein 15-jähriger Schüler von einem gleichaltrigen Mitschüler im Gesicht schwer verletzt worden. Der Pongauer, der bei der Rangelei unter mehreren Schülern einer vierten Klasse schlichtend eingegriffen hatte, erlitt laut Polizei einen Nasenbeinbruch. Er wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Zu dem Vorfall war es am Vormittag gekommen. Zunächst waren mehrere Schüler in einen verbalen Streit geraten, der schließlich in Handgreiflichkeiten eskalierte. Das Motiv der Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt. Der Mitschüler, der den Pongauer verletzt hat, stammt aus Syrien. Der Fall werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg. (APA)