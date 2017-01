Istanbul - Nach dem Angriff auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht hat die türkische Polizei Dutzende mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS (Daesh) festgenommen. Im westtürkischen Bursa seien bei Razzien in verschiedenen Häusern 27 Verdächtige gemeinsam mit ihren insgesamt 29 Kindern in Gewahrsam genommen worden.

Die Verdächtigen stammten aus Zentralasien, unter anderem aus Usbekistan. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, die Istanbuler Staatsanwaltschaft habe zudem die Festnahme von 41 mutmaßlichen IS-Anhängern angeordnet, von denen 33 festgenommen worden seien.

Der mutmaßliche Angreifer aus der Silvesternacht stammt nach Behördenangaben aus Usbekistan. Er war Montagnacht im Istanbuler Stadtteil Esenyurt festgenommen worden und gestand laut Behörden die Tat. (APA/dpa)