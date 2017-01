Fügen – Ist der abgängige Zillertaler in Wien? In Köln? Oder doch anderswo? „Wir erhalten immer wieder Hinweise, wo sich der 16-Jährige aufhalten könnte“, sagt Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes, „die Überprüfungen führten aber zu keinem Ergebnis.“ Wie berichtet, ist der Jugendliche nach einem Wochenend-Besuch in der Steiermark am Sonntag nicht ins Zillertal zurückgekehrt. Seither fehlt jede Spur vom 16-Jährigen. Das Handy des Burschen war zuletzt am Sonntagabend in der Steiermark eingeloggt. Zu einem Zeitpunkt, an dem der Zillertaler mit dem Zug eigentlich bereits durch Tirol fahren hätte sollen. Die Polizei ersucht weiterhin um Hinweise. (TT)