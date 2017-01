Innsbruck, Wien – Derzeit läuft in Graz eine Aktion scharf gegen Straßendealer. In diesem Pilotprojekt gehen Beamte des Bundeskriminalamts und steirische Polizeibeamte gemeinsam gegen die Drogenszene vor. Wie es aus informierten Kreisen heißt, soll nach dem Pilotprojekt evaluiert werden, was eine Schwerpunktaktion mit mehr Personal tatsächlich bringt.

Nach Graz soll Innsbrucks Drogenszene ins Visier genommen werden. „Wir haben die Aktion scharf in Innsbruck geplant“, bestätigt das Bundeskriminalamt. Ob sich in Österreich mit der Strafrechtsreform 2016 die Zahl der Drogendelikte geändert hat, ist noch offen, weil die Kriminalstatistik 2016 erst in einem Monat vom Innenministerium veröffentlicht wird. Laut Innsbrucks Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler gab es in der Landeshauptstadt 2015 knapp 2000 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (Handel, Besitz und Konsum von Drogen). „Auch 2016 wird sich die Zahl der Anzeigen auf diesem Niveau bewegen“, so Kirchler. Durch den „Kontrolldruck“ der Polizei habe sich die „Drogenszene momentan sehr beruhigt. Es gelingt uns sehr, die Szene in Bewegung zu halten und daher gibt es keine auffälligen Hotspots.“ (wa)