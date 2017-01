Wölbling/St. Pölten – Nach der Bluttat in Oberwölbling in der Marktgemeinde Wölbling (Bezirk St. Pölten-Land) vom Mittwochabend ist der verdächtige 20-Jährige am Donnerstag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden. Er war geständig, seinen Vater (53) mit einer Axt erschlagen zu haben, nachdem er selbst die Polizei verständigt hatte.

Die Staatsanwaltschaft habe einen Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt, sagte Sprecherin Michaela Obenaus. Zum Motiv des 20-Jährigen sei noch nichts bekannt, fügte sie am Freitag auf Anfrage hinzu. Seitens der Anklagebehörde ist bereits am Vortag ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, um die Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten zu überprüfen.

Der 20-Jährige aus Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) soll seinen Vater an dessen Wohnadresse „durch mehrere wuchtige Schläge gegen den Kopf“ getötet haben, berichtete die Polizei. Das Opfer wurde im Hof aufgefunden. Jede Hilfe kam zu spät. (APA)