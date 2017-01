Neapel - Panzerknacker haben in Neapel bei einem nächtlichen Einbruch einen leeren Tresor mitgenommen. Die unbekannten Täter hätten in der Nacht zum Freitag die Tür einer Filiale der Banca Popolare di Romagna in der süditalienischen Metropole aufgebrochen und die Geschäftsräume durchstöbert, meldete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Polizei.

Doch der Geldschrank, den sie dann abtransportierten, war leer. Der Bankdirektor hatte ihn nämlich ausrangieren wollen, weil das gute Stück veraltet war. Als er am Freitag seine Filiale betrat, sah er dann, dass er sich die Entsorgung sparen konnte. (dpa)