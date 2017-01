Berlin - Opfer des Anschlages auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und deren Angehörige sollen rasch Hilfen wie Geldleistungen und Schmerzensgeld erhalten. Die deutsche Sozialministerin Andrea Nahles und Justizminister Heiko Maas hätten sich auf „umfängliche Hilfen“ verständigt, teilte das Arbeitsministerium am Freitag mit. Dafür seien keine Gesetzesänderungen erforderlich.

Grundlagen dafür seien der Härtefallfonds für Betroffene und Hinterbliebene von terroristischen Straftaten, Leistungen der Verkehrsopferhilfe wie auch das Opferentschädigungsgesetz, das zum Beispiel Rentenzahlungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile ermögliche.

„Ergebnis ist, dass alle Opfer des Berliner Anschlags ein breites Leistungsspektrum erhalten“, erklärte das Ministerium. Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Schwerlaster in den Weihnachtsmarkt gelenkt und zwölf Menschen getötet. Etwa 50 Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Deutsche Bundestag hatte am Donnerstag der Opfer des Anschlages gedacht.

Vorschlag: Terror-Härtefallfonds aufstocken

Die beiden Minister schlugen zudem vor, den Terror-Härtefallfonds des Bundestages aufzustocken. In Kombination mit dem Opferentschädigungsgesetz könne damit sichergestellt werden, dass alle Opfer umfassende Hilfen erhielten, unabhängig davon, welche Waffe verwendet worden sei oder ob beispielsweise ein Kraftfahrzeug oder Flugzeug als Tatwerkzeug benutzt wurde. (APA/Reuters)