Karlsruhe – Ein Mann, der durch die geschlossene Haustür auf seine Ehefrau schießen wollte und dabei die eigene Tochter verletzte, muss viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Karlsruhe verurteilte den 64-Jährigen am Freitag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Die Anklage hatte auf versuchten Mord gelautet. Die Kammer erkannte jedoch auf mildernde Umstände, da der Mann aus Verzweiflung über eine Trennung und aus Existenzangst gehandelt habe. Seine Frau hatte ihn vor die Tür gesetzt, er war in einer Notunterkunft untergekommen.

Im vergangenen Juli war der Streit zwischen den Eheleuten in Illingen eskaliert. Zunächst verletzte der 64-Jährige seine Frau mit einer Schusswaffe, die er sich illegal im Ausland besorgt hatte, am Kopf; später feuerte er durch die Haustür Schüsse auf sie ab. Dabei verletzte er die 28 Jahre alte Tochter, die hinter der Tür stand, am Oberschenkel.

Mit dem Urteil blieb die Kammer noch unter der Forderung der Verteidigung von fünf Jahren Haft, die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre gefordert. Als strafmildernd werteten die Richter, dass der Mann ein umfassendes Geständnis abgelegt und sich inzwischen mit Frau und Tochter ausgesöhnt hat. Das Urteil ist rechtskräftig. (dpa)