Innsbruck – Die beiden italienischen Staatsbürger im Alter von 48 und 42 Jahren, die verdächtigt werden vergangene Woche eine Bank in Innsbruck ausgeraubt zu haben, sollen auch versucht haben, eine Bank in Molinazzo di Monteggio in der Schweiz zu überfallen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Das Duo konnte wenige Tage nach dem Überfall in Tirol in Frankreich festgenommen werden.

Der Überfall in der Schweiz habe sich bereits Anfang Dezember ereignet und sei beim Versuch geblieben. Die beiden Italiener seien nach wie vor in Frankreich in Untersuchungshaft, teilte Chefinspektor Albert Maurer der APA mit. „Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ihre Auslieferung aber bereits beantragt“, fügte er hinzu. Ob die Beschuldigten noch für weitere Raubstraftaten im In-oder Ausland infrage kommen, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die beiden Männer hatten in Innsbruck eine Filiale der Raiffeisenbank am Mittwochmorgen vergangener Woche überfallen. Einer der beiden Männer hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich und bedrohte damit einen Angestellten. Zudem wurde ein Bankbediensteter durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages und flüchteten dann zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief erfolglos. Zum Tatzeitpunkt waren insgesamt sieben Personen in der Filiale, darunter eine Kundin. (APA/TT.com)