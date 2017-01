In der Nacht auf Freitag wurde in Innsbruck ein in der Karl-Innerebner-Straße abgestellter Pkw in von einem Fahrzeug schwer beschädigt. Der Lenker beging Fahrerflucht. Die Polizei ersucht Unfallzeugen sich unter 059133/7582 zu melden. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein rotlackiertes Fahrzeug handeln. (TT.com)