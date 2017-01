Sao Paulo – Eine Welle von Morden hat die brasilianische Stadt Belem erschüttert: In weniger als 24 Stunden wurden dort am Freitag und Samstag 27 Menschen getötet. Mehrere der Morde erweckten den Eindruck von Exekutionen und könnten eine Reaktion auf den Tod eines Polizisten sein, erklärten die Behörden des Staates Para im Norden Brasiliens am Samstag.

Der Zeitung Folha de Sao Paulo zufolge begannen die Morde, kurz nachdem der Polizist am Freitagmorgen erschossen worden war, als er Verdächtige verfolgte. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nimmt in Brasilien die Zahl außergerichtlicher Hinrichtungen durch Polizisten und andere Sicherheitskräfte zu. (APA/AFP)