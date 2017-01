Oberndorf, Telfs – Wertgegenstände und Bargeld erbeuteten Unbekannte, die in den vergangene Tagen in Telfs und Oberndorf in geparkte Autos einbrachen.

Sonntagmittag schlug ein Dieb auf einem Großparkplatz in Oberndorf zu. Der Unbekannte schlug laut Polizei zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr die Heckscheibe eines dort abgestellten Wagens ein. Aus dem Kofferraum stahl er einen Laptop, einen Fotoapparat und einen dreistelligen Geldbetrag.

Die Polizeiinspektion St. Johann bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7208.

Autoeinbrüche in Telfs

Bereits am 17. Jänner wurde in ein in der Krehbachgasse in Telfs geparktes Auto eingebrochen. Der Täter erbeutete dabei einen dreistelligen Bargeldbetrag. In der Nacht zum Sonntag war die Josef-Schöpf-Straße Tatort eines Autoeinbruchs. Diesmal ließ ein Unbekannter einen Laptop und zwei Jacken mitgehen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. (TT.com)