Mit großem Engagement hatte ein 28-jähriger Unterländer unweit des Innsbrucker Hauptbahnhofes eine Nachtbar eröffnet. Harte Drinks und Öffnungszeiten bis zum Morgengrauen sollten den Tanzboden zum Beben bringen. Die Frequenz ließ aber offenbar zu wünschen übrig. Und so ließ der Gastronom ab Mitte 2015 einen Marokkaner seine Zelte im Lokal aufschlagen. Der war allerdings kein Gast, sondern nächtens sozusagen Gewerbetreibender. Handelsware: Kokain. Dumm nur, dass der Marokkaner bereits im Zentrum einer Telefonüberwachung des Stadtpolizeikommandos stand. So klickten letzten Februar die Handschellen. Der Gastronom musste allerdings als Mitwisser die Bar gleich wieder schließen. Gestern saß der 28-Jährige am Landesgericht geläutert vor Richter Josef Geisler. Verteidiger Vladan Novak verwies auf die bisherige Unbescholtenheit und Kokainabhängigkeit seines Mandanten. Außerdem habe der Gastronom bei den Kokaingeschäften des Marokkaners nicht mitkassiert – im Gegenteil sogar noch selbst immer wieder kleinweise etwas Kokain an Gäste umsonst abgegeben. Bei einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Gefängnis blieb es deshalb bei sechs Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 5400 Euro. Dies nahm der Gastronom sofort an.

Kein Entrinnen aus dem Gefängnis gab es gestern hingegen für einen rumänischen Berufsdieb. Erst im Dezember 2015 für gewerbsmäßige Diebstähle verurteilt, zog der 35-Jährige gleich nach seiner Entlassung wiederum als diebische Elster durch Österreich. In einem Drogeriemarkt in Wattens schnappte ihn die Tiroler Polizei. Verteidiger Zeno Agreiter blieb nur noch auf das umfassende Geständnis des Rumänen zu verweisen. Dies drückte den dreijährigen Strafrahmen auf 15 Monate Haft. 3500 Euro Beutewert sind zudem an die Republik verfallen.

Ein regelrecht banales Ende fanden letztlich mehrere Prozesstermine um einen heftig geführten Rosenkrieg. Dabei sollen während des Scheidungsverfahrens sogar Bremsschläuche durchgeschnitten worden sein. Zudem wurde ein Peilsender am Wagen des Mannes sichergestellt. Spuren waren jedoch nicht auswertbar, nichts war nachweisbar. Blieben nur unbedingte 720 Euro Geldstrafe für einen Promille-Unfall des Mannes. (fell)