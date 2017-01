Innsbruck – Im September kam es in einem Innsbrucker Boardinghaus zu einem in mehrfacher Hinsicht aberwitzigen Vorfall. Zwei Türken und eine 20-jährige Innsbruckerin waren gerade in einem der Appartements anwesend, als einer der beiden (37) eine Kleinkaliberpistole zog und „zum Spaß“ damit vor dem Gesicht der Frau herumgezielt hatte. Dabei habe sich laut dem zweiten Anwesenden ein Schuss gelöst. Die Frau hatte fast unglaubliches Glück. So entdeckten die Klinikärzte schließlich in deren Schädelknochen ein Projektil, das weder Kopf noch Gehirn weiter verletzt hatte. Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck gestern der TT bestätigte, wurde gegen den 37-Jährigen nun Anklage wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung erhoben. Demnach habe der Angeklagte zwar den Abzug betätigt, aber nicht geglaubt, dass die Waffe geladen sei. Auch das Opfer sprach bereits von einem Unfall. (fell)