In den vergangenen Tagen wurden vermehrt per E-Mail gefälschte Rechnungen einer Domain Hosting Firma mit der Aufforderung, 199,20 Euro für die Registrierung einer Domain zu bezahlen, verschickt. In Wirklichkeit wurde keine Registrierung bestellt, es handelt sich um einen Betrugsversuch. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

Die Exekutive rät privaten Nutzern und Mitarbeitern von Firmen zu erhöhter Vorsicht. Wurde man bereits Opfern, sollte man sofort Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstatten. (TT.com)