Dass auch am Kinderspielplatz die Nerven blank liegen können, zeigte ein gestriger Prozess am Landesgericht. Dort musste sich ein 37-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung an einem Elfjährigen verantworten. „Mir is einfach die Huatschnur g’rissen. Ich weiß, dass ich überreagiert hab’“, gestand der Innsbrucker vor Richterin Sonja Egger. Im August war Papa unter Druck geraten. Waren doch seine zwei Töchter (8, 13) teils weinend zu ihm gestürmt, dass ein Bub (11) der Jüngeren einen Basketball gegen den Kopf geworfen hatte. Der 37-Jährige war darauf kein Mann der Worte, sondern der Tat. Versuchte er doch erst selbst, den Elfjährigen auf dem Podest einer Rutsche mit dem Ball zu treffen. Darauf fasste er den Buben auch noch am Bein und zerrte ihn mit harter Landung vom Podest. Ob sich das Kind wirklich dabei die Hand brach, darüber gingen bei Zeugen im Schulalter trotz einfühlsamster Vernehmung durch die Richterin so weit auseinander wie die allerschönste Grätsche am Reck. Einerseits soll der Bub nach einem Skateboard-Unfall schon vor dem Auftritt des 37-Jährigen über Schmerzen gejammert haben. Dieser wollte aber im Gegensatz zu Zeugen an diesem Tag gar kein Brett dabei­gehabt haben. Richterin Egger löste es salomonisch und bot dem Unbescholtenen aufgrund der Reue eine Diversion ein. Insgesamt 300 Euro muss der hitzige Papi zahlen.

Freigesprochen wurde hingegen eine eifersüchtige Türkin. Sie leugnete im Zweifel erfolgreich, eine Nebenbuhlerin mit einem Messer und folgenden Worten bedroht zu haben: „Hier kann dir nichts passieren, aber komm du mir nur in die Türkei!“ (fell)