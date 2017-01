Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Hasspostings im Internet scheinen am politischen Rand der Bevölkerung salonfähig geworden zu sein. Aber eben nur dort. Denn die Justiz verfolgt derlei Umtriebe auf den so genannten sozialen Medien ohne Pardon. Meistens geht es um den Tatbestand der Verhetzung. Menschengruppen werden hierbei wegen ihrer Abstammung, Religion oder Weltanschauung verallgemeinernd herbgesetzt oder verächtlich gemacht. Ein Unternehmer aus dem Unterland setzte jedoch noch eins drauf und war gestern am Landesgericht dazu auch noch wegen Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen angeklagt.

Drei Jahre Haft drohten dem Familienvater hierfür. Auf seinem Facebook-Account hatte sich der 49-Jährige offenbar seinen Hass öffentlich von der Seele geschrieben. Mit anderen wollte er dabei teilen, was in einer Tageszeitung nicht mehr wiedergegeben werden kann. Nur so viel: Der Unterländer hatte sich für das Abschneiden von Händen und des Geschlechtsteils ausgesprochen. Danach solle man das „Kameltreiberpack in den Flieger setzen und über dem Urwald abwerfen“. Ebenso weiter nicht konkret Genannte sollte man „totspritzen“.

Vor Medienrichterin Martina Kahn hatte der Mann den Ernst der Lage offenbar erkannt und bekannte sich schuldig. „Auch wenn das nun furchtbar aussieht, ich bin kein Rassist oder Religionshasser. Frau Rat, es war ein reinrassiger Blödsinn!“, entschuldigte sich der Mann. Und betonte, dass er im Sport seit jeher gerne Migrationskinder betreue. Mit den sozialen Medien habe er aber Schluss gemacht und seine Facebook-Mitgliedschaft auf Eis gelegt. Richterin Kahn verdeutlichte jedoch, dass es in diesem Fall zu einfach wäre, von einem Blödsinn zu sprechen: „Facebook-Leser im ganzen deutschsprachigen Raum konnten das lesen. Einer von jenen geht darauf vielleicht ein Asylheim anzünden!“ Umgerechnet fünf Monate Haft nahm der bislang vollkommen unbescholtene Unterländer gleich an. Aufgrund seines kümmerlichen Einkommens kam er mit dem Mindesttagessatz und somit 1200 Euro Geldstrafe davon.