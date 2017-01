Innsbruck – Den Behörden gelang in der Nacht auf Mittwoch ein Schlag gegen illegales Glücksspiel in Innsbruck: Vier Lokale wurden nach Razzien geschlossen. Die Etablissments waren bereits zuvor aufgefallen: Bei Kontrollen in den vergangenen Wochen und Monaten seien die Betreiber bereits aufgefordert worden, das illegale Glücksspiel einzustellen. Doch offenbar nahmen die Betroffenen die Warnungen der Behörden nicht ernst.

Rund 70 Beamte des Landeskriminalamts Tirol, der Finanzpolizei, des Finanzamts für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel sowie der Stadtpolizei rückten zu den Lokalen am Südtirolerplatz, in der Salurnerstraße und der Valiergasse aus. In einem Lokal mussten die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt verschaffen und die Türe aufbrechen, da sie nicht eingelassen wurden.

Die Beamten wurden fündig: Insgesamt wurden 27 Glücksspielautomaten sichergestellt. Illegale Pokerspiele flogen auf. Die Lokale wurden allesamt behördlich geschlossen. (TT.com)