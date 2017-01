Saarbrücken/Lebach – Das Opfer war sieben Monate alt, als die Übergriffe begannen: Für den Missbrauch seiner kleinen Nichte muss ein Lehramts-Student aus dem Saarland sechs Jahre in Haft. Das Landgericht Saarbrücken ordnete zudem die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 34-Jährige soll sich von Januar 2015 bis März 2016 an dem Baby seiner Schwester sexuell vergangen und Filme davon an Chat-Partner im Internet weitergeleitet haben. Das Gericht befand ihn am Mittwoch des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in sechs Fällen schuldig. Der Angeklagte hatte ein Geständnis abgelegt und um Entschuldigung gebeten.

„Am Kindesmissbrauch ergötzt“

Der Vorsitzende Richter sagte: „Vor allem die Chat-Protokolle, die wir lesen und anschauen mussten, haben uns teilweise an die Grenzen gebracht.“ Die Protokolle hätten sich „überwiegend mit Gewaltfantasien beschäftigt“. „Dabei ging es um das Quälen von Kindern bis hin zu Tötung. Und das in einer Sprache, die man nur als widerwärtig und menschenverachtend bezeichnen kann.“

Seit Bekanntwerden der Taten befindet sich die Schwester des Angeklagten in psychologischer Betreuung. Die Staatsanwältin sagte, der Bruder habe sich schon vor der Geburt ihres Kindes „am möglichen sadistischen Missbrauch ergötzt“. (dpa)