Braunau am Inn – Drei Burschen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren aus Braunau haben in der Schule einen 13-jährigen Kollegen in der Toilette eingesperrt und ausgeraubt. Sie erbeuteten nur einen geringen Betrag und wollten ihr Opfer zwingen, mit der Bankomatkarte seiner Mutter weiteres Geld abzuheben. Dazu kam es aber nicht mehr, weil auf Initiative der Schule Anzeige erstattet wurde, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Mit Schlägen eingeschüchtert

Das Trio hatte den Überfall offenbar abgesprochen. Am Vormittag des 10. Jänner folgten die drei Burschen dem 13-Jährigen ins WC. Während die beiden anderen die Türe zur Toilettenanlage zuhielten, forderte der 15-Jährige von dem Jüngeren Geld. Mit Schlägen schüchterte er den Buben so sehr ein, dass er ihm und seinen Komplizen schließlich alles gab, was er bei sich hatte. Laut Polizei handelte es sich lediglich um einen marginalen Betrag.

Dann forderten die Täter von dem 13-Jährigen, er solle sich zu Hause die Bankomatkarte seiner Mutter ausleihen und damit Geld für sie abheben. Der 14-Jährige passte ihn sogar nach der Schule noch einmal ab und schärfte ihm ein, niemandem von dem Überfall zu erzählen. Als der 13-Jährige auf der anderen Straßenseite eine Passantin bemerkte, lief er zu ihr und brachte sich in Sicherheit.

Laut Polizei erzählte der Bub daheim von dem Vorfall. Seine Eltern informierten den Schuldirektor und dieser sorgte dafür, dass die Sicherheitsbehörde eingeschaltet wurde. Die drei Jugendlichen werden auf freiem Fuß angezeigt. (APA)