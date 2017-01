Bei Anti-Terroreinsätzen in Wien und Graz sind am Donnerstag acht Personen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Graz sprach von einer konzertierten Aktion, bei der 800 Polizisten im Einsatz waren. Die Razzien wurden „im Rahmen eines anhängigen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (‚IS‘) durchgeführt“, hieß es in einer Aussendung.

Der „Kurier“ berichtete, Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien wurden bereits vom Verfassungsschutz observiert, sie sollen versucht haben, eine radikal-islamistische Organisation aufzubauen und Mitglieder zu rekrutieren. Laut „Kronen Zeitung“ war offenbar das Netzwerk rund um den Wiener Hass-Prediger Mirsad O. alias „Ebu Tejma“, der im vergangenen Sommer in Graz wegen terroristischer Vereinigung, Anstiftung zum Mord und schwerer Nötigung zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, im Visier der Razzien. (APA)