Die Polizei hat heute Früh in mehreren Bundesländern Anti-Terroreinsätze durchgeführt. Laut Polizei war Tirol vom Einsatz nicht betroffen: „Bei uns hat es keine Durchsuchungen gegeben“, so ein Sprecher gegenüber der Tiroler Tagszeitung Online.

Vonseiten des Innenministeriums wurden dazu zunächst keine Informationen gegeben. „Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können“, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Ein Anti-Terroreinsatz läuft offenbar in Wien. Auch in Graz sind Polizei und Verfassungsschutz in einem Anti-Terroreinsatz. Dort wurden laut Bericht der „Kleinen Zeitung Online“ eine Moschee und mehrere Wohnungen im Bereich des Lendplatzes gestürmt und durchsucht, es gab zahlreiche Festnahmen. An sieben verschiedenen Orten schlugen Polizei und Verfassungsschutz gleichzeitig zu, hieß es. (TT.com, APA)